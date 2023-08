VOORBESCHOUWING VUELTA 2023. RIT 2 (Mataró-Barcelona): Klassementsrenners, puncheurs of sterke sprinters: de tweede rit kan alle kanten op

Klassementsrenners, puncheurs of héél sterke sprinters: de tweede rit van deze Vuelta kan alle kanten op. Op minder dan vijf kilometer van de aankomst ligt een klimmetje, waarvan vooral de laatste negenhonderd meter zwaar zijn. Krijgen we meteen een eerste gevecht tussen Remco Evenepoel, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard?

Het parcours

De eerste rit in lijn in deze Vuelta is meteen een pittige! Na de start in kustplaats Mataró, op zo’n dertig kilometer van Barcelona, trekt het peloton het binnenland in, waar de renners met de Coll de Sant Bartomeu meteen een beklimming van derde categorie voorgeschoteld krijgen. Die is 6,6 kilometer lang en stijgt aan een gemiddelde van 4,5%. Ideaal terrein om de vroege vlucht te vormen dus. Na 54 kilometer volgt de volgende klim: de Coll d’Estenalles van tweede categorie. Met 12,1 kilometer aan 3,9% is dit een echte loper en zal hij zeker niet bepalend zijn voor het verloop van de rit. Voor wie z’n zinnen heeft gezet op de eerste bergtrui in deze Vuelta is de Coll d’Estenalles dan weer de belangrijkste afspraak van de dag.

In het tweede deel van de rit zet het peloton over glooiende wegen weer koers richting kust. Op 4,5 kilometer van de aankomst begint de slotklim naar het kasteel van Montjuïc. De klim is 2,5 kilometer lang, waarvan vooral de laatste 900 meter zwaar zijn. Met een gemiddelde van 9% en een piek tot 19% is dit spek naar de bek van de puncheurs. Na een korte afdaling loopt de slotkilometer nog op aan 4%.

Onze sterren

Op basis van een uitgeregende ploegentijdrit conclusies trekken over de vorm van de renners is voorbarig, dus tasten we toch een beetje in het duister wat betreft de favorieten voor deze rit. Al zijn er enkele renners die er gewoon altijd staan. Primoz Roglic bijvoorbeeld. De Sloveen heeft zich voor het eerst in jaren optimaal kunnen voorbereiden op de Vuelta en vindt in deze rit meteen een parcours op zijn maat - qua explosiviteit heeft hij toch een streepje voor op ploegmaat Jonas Vingegaard. Ook vorig jaar won Roglic - die toen de topvorm nog niet te pakken had na een val in de Tour - al op dag vier van de Vuelta een rit voor de puncheurs, dus Remco en co zijn gewaarschuwd.

Maar ook Remco Evenepoel zelf is allesbehalve kansloos op deze aankomst. Het laatste jaar heeft onze landgenoot gigantische stappen gezet op gebied van explosiviteit en dus valt niet uit te sluiten dat het op dag twee al meteen raak is voor Evenepoel. Aan zijn vorm moeten we niet twijfelen, de vraag is vooral met welke ingesteldheid de kersverse wereldkampioen tijdrijden aan de start staat: vooral geen tijd verliezen of toch zelf iets proberen?

Al kan het ook zijn dat de klassementsmannen elkaar neutraliseren en dan ligt er een kans voor de mannen van de tweede rij. De 20-jarige Romain Grégoire geldt als een groot talent - een achtste plaats in de Strade Bianche behaal je niet zomaar - en is gemaakt voor het korte, steile klimwerk. Een aanval in de slotkilometer naar het voorbeeld van zijn landgenoot Victor Lafay in de Tour: waarom niet? Verder behoren Oscar Onley en Andrea Bagioli tot de outsiders voor de ritzege. Als er toch sprinters zouden overleven, denken we in de eerste plaats aan Kaden Groves en Bryan Coquard.

Onze sterren *** Primoz Roglic ** Remco Evenepoel, Romain Grégoire * Oscar Onley, Andrea Bagioli, Kaden Groves

Dit zijn de sleutelmomenten

De kans dat de vroege vlucht het haalt zo vroeg in een grote ronde is bijzonder klein, dus kunnen we moeilijk zeggen dat de eerste klim van de dag - die meteen na de start volgt - een sleutelmoment is in deze rit. Voor het vormen van de vroege vlucht zal de Coll de Sant Bartomeu misschien beslissend zijn, voor de ritzege is het de klim naar het kasteel van Montjuïc die bepalend zal zijn. Het venijn zit hem daar in de staart: wie op de laatste hectometers van deze klim een versnelling kan plaatsen, steekt zijn hand uit naar ritwinst (en eventueel de rode trui). Dat de slotkilometer nog oploopt aan 4% is niet onbelangrijk: daar kan je nog serieus stilvallen. Wordt het toch een sprint, zal eerder dan de explosiviteit de frisheid in de benen van belang zijn.

Dit moet u nog weten

* Bij de oudere renners in het peloton zal deze rit een belletje doen rinkelen, want de finale is een exacte kopie van die van de negende rit van de Vuelta in 2012. Toen reden Joaquim Rodríguez en Philippe Gilbert op de slotklim weg, waarna onze landgenoot met de zege aan de haal ging.

* In de laatste acht kilometer is het voortdurend draaien en keren. De slotklim is slechts 2,5 kilometer, in een goede positie eraan beginnen zal cruciaal zijn. In het bochtenwerk zal de nervositeit ongetwijfeld groot zijn.

* Qua temperatuur zullen de renners niet te klagen hebben: die blijft rond de twintig graden schommelen. Er wordt wel regen en mogelijk zelfs onweer voorspeld in de namiddag in Barcelona.

* Op de top van de slotklim liggen 3,2 en 1 bonificatieseconden voor het grijpen. Een reden extra voor een klassementsman om al eens iets te proberen?