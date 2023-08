Belgian Cheetahs met vierde tijd naar finale op WK atletiek: “Dit kan wel eens ons jaar kan worden”

Een derde WK-finale op rij voor de Belgian Cheetahs. En nu ze in de reeksen de vierde tijd van alle finalisten hebben geklokt in Boedapest, mogen ze misschien wel dromen van een medaille. “Je moet op zijn minst starten met het idee dat het kan”, klinkt het bij de Belgische 4x400 metervrouwen.

Het begin was nog niet eens zo spetterend voor de Cheetahs. Naomi Van Den Broeck (51.90) kent geen topseizoen en was ook niet super als startloopster. “Het was geen ideale wedstrijd”, zei ze nadien. “Al na tien meter voelde ik iets mijn hamstring, en werd het mijn enige doel om het stokje zonder veel problemen door te geven. De ploegprestatie was wel fantastisch, dus mijn glimlach is snel teruggekeerd.”

Imke Vervaet (50.51) liep een prima wedstrijd en schoof op. Ze moest er wel diep voor gaan. “Ik ben een beetje moe”, zei ze na afloop, met een understatement. “We wisten dat Italië de grote concurrent werd en ik ben ze onderweg gepasseerd, maar op het einde moest ik dat bekopen. Gelukkig kon ik nog altijd in de buurt van de Italianen wisselen.”

Wordt dit het jaar van de Cheetahs, waarin ze hun eerste medaille pakken? “We zeggen elk jaar dat het ons moment kan worden, en we gaan er elke keer voor”, antwoordt Vervaet daarop. Hoe dan ook zal Cynthia Bolingo er in de finale nog bijkomen. De vraag is of ook Camille Laus in de ploeg komt. “Daar is nog niet over gesproken”, aldus Vervaet. “We hebben er vertrouwen in dat Carole (Bam, de bondscoach, red.) de juiste keuze maakt.”

Voor Hanne Claes (50.97) werd het een aangename wedstrijd. “Ik liep heel makkelijk achter de Italianen en heb gewacht tot de laatste rechte lijn om er voorbij te gaan”, zei ze nadien. “Dat was het ideale scenario. Ik ben niet eens zo diep moeten gaan. Dat is alleen maar positief.”

Cynthia erbij

Claes heeft nog iets meer dan Vervaet uitgesproken hoop op het podium. “Ik heb er wel een goed gevoel bij, dat dit het jaar wordt van de Belgian Cheetahs. Je moet op zijn minst starten met het idee dat het kan”, denkt ze. “Met Cynthia erbij spreek je van een A-ploeg. Dan zijn we sterker dan ooit. We lopen hier vandaag al onze tweede chrono ooit, zonder Cynthia, dus dat is motiverend.” Na de exit van de Tornados rust alle hoop alleszins op de Cheetahs. “Leg ons maar niet te veel druk op”, zegt Claes daarover. “We moeten ons amuseren en ons best doen.”

Slotloopster Helena Ponette (50.25) kwam sterk voor de dag en kon vlot de top drie veiligstellen. “Ik kreeg de stok al in een mooie positie en voelde dat ik naar de Amerikanen kon”, klonk het. “Die vormden een mooi mikpunt. Op het einde kon ik nog versnellen, dus ik ben blij met mijn wedstrijdindeling.” De verwachtingen probeert Ponette wat te temperen. “Die vierde tijd zegt niet zo veel, want alle landen gaan hun opstelling nog wijzigen”, benadrukt ze.