De vrees van iedere autoliefhebber: boordcamera filmt hoe man Tesla met sleutel bekrast en deur ertegen slaat

De Amerikaanse bestuurder van een Tesla merkte een grote kras op in zijn elektrische auto na een kort uitstapje met zijn dochter. Toen hij de beelden van de boordcamera bekeek, ontdekte hij dat een onbekende man de carrosserie met een sleutel had bekrast én tot twee keer toe zijn deur tegen de Tesla had gezwaaid. “Hij had nochtans plaats genoeg om in te stappen”, klinkt het laconiek.