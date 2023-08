OVERZICHT. Slechts één concurrent deed beter: Remco Evenepoel deelt in helse ploegentijdrit eerste tikje uit in Vuelta

Remco Evenepoel en zijn ploegmaats bij Soudal Quick-Step eindigden zaterdagavond als vierde in de openingsploegentijdrit van de Ronde van Spanje in Barcelona. En ondanks de woede over de helse omstandigheden pakte onze landgenoot tijd op het merendeel van z’n concurrenten.

Voor Jonas Vingegaard en Primoz Roglic was dit een ploegentijdrit om snel te vergeten. In plaats van tijd te nemen op Evenepoel, moeten ze nu al 26 seconden toegeven. Naast Evenepoel was ook Enric Mas de (morele) winnaar onder de klassementsrenners, want hij deed met Movistar nog zes seconden beter dan Evenepoel en co. Al zal de gemiste kans op ritwinst voor een zure nasmaak zorgen. Een kandidaat voor het podium is Romain Bardet niet meer, maar ook hij doet dankzij de ritzege van DSM-Firmenich een uitstekende zaak voor een goede einduitslag.

De mannen van INEOS Grenadiers werden vooraf tot de favorieten gerekend, maar konden - mede door de valpartij van Laurens De Plus - hun favorietenrol niet waarmaken. Geraint Thomas en co konden de schade wel beperken tot 14 seconden op Soudal Quick-Step, hoewel ze luitenant Laurens De Plus verloren. Juan Ayuso eindigde met UAE Team Emirates veertiende op 31 seconden. Daar verloor die andere kopman - Joao Almeida - 15 seconden extra door een fietswissel in het slot van de tijdrit.

De stand der klassementsrenners:

Enric Mas -6”

Remco Evenepoel

Hugh Carthy z.t.

Damiano Caruso +4”

Mikel Landa +4”

Geraint Thomas +14”

Aleksandr Vlasov +22”

Cian Uijtdebroeks +22”

Jonas Vingegaard +26”

Primoz Roglic +26”

Juan Ayuso +31”

Joao Almeida +46”

Juan Pedro Lopez +50”

Kevin Vaquelin +1’12”