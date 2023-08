Greet Minnen plaatst zich voor hoofdtabel US Open, ex-winnares geeft forfait

Greet Minnen (WTA 98) heeft zich zaterdag geplaatst voor de hoofdtabel op de US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

In de derde kwalificatieronde ging onze landgenote in drie sets voorbij de Amerikaanse Katrina Scott (WTA 320): 6-3, 4-6 en 6-2.

Minnen boekte in 2021 haar beste grandslamresultaat op het New Yorkse hardcourt. Ze schaarde zich destijds in de derde ronde. Op Flushing Meadows staat ze nu voor de vierde keer op de hoofdtabel.

Andreescu geeft forfait

De Canadese Bianca Andreescu (WTA 51) geeft forfait voor de US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen dat maandag van start gaat op Flushing Meadows in New York.

De 23-jarige Andreescu sukkelt met een blessure, zo bevestigden de organisatoren zaterdag. Op hardcourt kon de Canadese dit seizoen geen enkele wedstrijd winnen. In Washington en Montréal ging ze er telkens in de eerste ronde uit, vervolgens gaf ze verstek voor Cincinnati. Toen bekende ze echter met een kwetsuur aan de rug te sukkelen.

Andreescu won in 2019 de US Open, door in de finale Serena Williams te kloppen. Nadien werd ze de nummer vier van de wereld in het vrouwentennis, haar hoogste ranking ooit.

Coppejans strandt in laatste voorronde

Kimmer Coppejans (ATP 148) heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op de US Open. In de derde en tevens laatste kwalificatieronde op Flushing Meadows ging de Oostendenaar in drie sets onderuit tegen de Fransman Titouan Droguet (ATP 172): 6-1, 1-6 en 7-5 na 1 uur en 38 minuten.

Coppejans bereikte al op elk grandslamtoernooi minstens één keer de hoofdtabel, behalve op het New Yorkse hardcourt. Ook in 2015 en 2019 werd de derde en laatste kwalificatieronde het eindstation.