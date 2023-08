Belgian Tornados verrassend uitgeschakeld op WK atletiek: “Dit is een stap achteruit”

Geen achtste WK-finale op rij voor de Belgian Tornados. Op het WK atletiek in Boedapest sneuvelden ze in de reeksen van de 4x400 meter. Ze eindigden negende, op één tiende van de finale. “Dit is zéér teleurstellend”, klonk het na afloop.

Startloper Julien Watrin (45.92) maakte geen al te beste beurt. België holde daardoor constant achter de feiten aan. “Ik ben snel gestart, maar ik had gehoopt om beter te finishen”, analyseerde Watrin zijn wedstrijd.

Dylan Borlée (45.02) wist als tweede man op te schuiven naar een vijfde plaats, maar had op meer gehoopt. “Het komt op details aan”, zei hij. “Op de momenten dat ik wilde versnellen, zat ik geblokkeerd.” En dus missen de Tornados voor de eerste keer sinds hun oprichting in 2008 een WK-finale. “Dit is niet makkelijk”, geeft Borlée toe. “Het is een stap achteruit voor ons. We hebben de gewoonte om er altijd bij te zijn, en de mensen zijn dat ook een evidentie gaan vinden. Ik geloof wel nog altijd in het potentieel van deze ploeg richting toekomst.”

Vijf kilo kwijt

Robin Vanderbemden (44.48) zette een prima wedstrijd neer, maar het probleem was dat de Belgen al zodanig ver zaten, dat er nog weinig te rapen viel. “We hebben niet de gewoonte om in het pak te zitten”, vertelde hij. “Meestal lopen we voorin. In het peloton kan je niet kiezen wanneer je versnelt. Dan moet je je keuzes op anderen afstellen. Het is net niet geworden.” Vormt de warmte een mogelijke oorzaak? “Het was zweten, en ik kan zeker vijf kilo kwijt zijn, maar dat is voor alle ploegen hetzelfde”, aldus Vanderbemden.

Slotloper Alexander Doom (44.91) kon de meubelen niet meer redden. “Het was niet onmogelijk en ik kwam nog dichtbij”, zag hij. “Jacques had mij gevraagd om tegen de binnenkant te blijven omdat er wel een opening zou komen, maar die kwam er niet. Ik probeerde nog buitenom te gaan, maar kwam net tekort. Dit is zeer teleurstellend.”