VIDEO. Woedende Remco Evenepoel uit frustraties over levensgevaarlijke ploegentijdrit: “Je zag geen shit!”

Remco Evenepoel was woest. Niet omdat hij geen goeie zaak had gedaan in de openingstijdrit van de Vuelta, wel door de onacceptabele omstandigheden in het kletsnatte en donkere Barcelona.

Evenepoel pakte meteen 26 seconden op Jonas Vingegaard (die lek reed) en Primoz Roglic. Ook Juan Ayuso, Joao Almeida en Geraint Thomas werden meteen op achterstand gezet. Enkel Enric Mas deed met Movistar enkele seconden beter. Maar meteen na de finish pakte de wereldkampioen tijdrijden zijn kans om de organisatie op haar plek te zetten.

“Je ziet echt niks (you don’t see shit)”, riep hij in de camera. “Ja, en als je er niks van zegt dan wordt er niks aan gedaan”, waarna Evenepoel nog kwaad een microfoon wegsloeg.

In de officiële reactie was hij al wat milder. “De regen kun je niet veranderen, maar het tijdstip wel. Het is hier een hele dag licht en dan rijden we in het donker. We gaan al op de limiet als profrenner, we nemen al risico’s om te winnen en deze omstandigheden zijn echt belachelijk om in te racen. Het was heel donker en beangstigend. Iedereen zal wel weer kritiek hebben op mij; maar zo is het nu eenmaal. De organisatie moet aan onze veiligheid denken.”

“We zijn aapjes in het circus”

Niet alleen Evenepoel was na afloop messcherp over de duistere omstandigheden waarin werd gekoerst, ook zijn ploegmaat Louis Vervaeke was dat. “Soms blijven we toch een amateursport.”

Vervaeke was een van de ploegmaats die zaterdagavond na de ploegentijdrit in Barcelona kopman Remco Evenepoel bedaarde, maar iets later was hij zelf even scherp. “We zijn aapjes in het circus. We konden gewoon niets zien. Het water op de weg niet, de putten niet, zelfs de lijnen bijna niet. Ik begrijp de boosheid van Remco helemaal: kijk rond je, dit is toch te donker om te koersen?!”

“We hadden schrik voor het donker. Daarom spraken we net voor de start af om geen risico’s te nemen. Ik denk dat we sneller hadden kunnen gaan. Maar we konden niet meer de juiste lijnen kiezen. We moesten vertrouwen op de ploegleiders in de teamradio. Die zeiden hoever het nog was tot de volgende bocht. Voor ons was het heel moeilijk om de afstand tot de bochten in te schatten.”

“Waarom niet een uur vroeger starten?”, vroeg Vervaeke zich luidop af. “Dat is hetzelfde, toch? En het zou veiliger geweest zijn. Het was een mooie tijdrit, een mooie locatie. (Sarcastisch) Maar ik denk dat het in het donker moeilijk was om mooie beelden te schieten. Soms blijven we toch een amateursport…”