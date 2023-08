Helse omstandigheden overschaduwen start Vuelta: Remco Evenepoel overleeft en pakt tijd op Jumbo-Visma, winst voor DSM-Firmenich

Oef, geen valpartij voor Remco Evenepoel. Dat is het overheersende gevoel na de levensgevaarlijke ploegentijdrit die de Vuelta 2023 op gang trok. Door het slechte weer lag het technische parcours er spekglad bij, met tal van valpartijen tot gevolg. De dagzege was voor het vroeg gestarte Team DSM-Firmenich, Soudal Quick-Step reed quasi in het donker naar een 4de plaats.

Rood: Lorenzo Milesi (Ita)

Groen: Lorenzo Milesi (Ita)

Bollen: /

Wit: Lorenzo Milesi (Ita)

Hoe kwam de zege tot stand?

Regen of geen regen, natte wegen of droge wegen: het weer was hét gespreksonderwerp voor aanvang van de ploegentijdrit. Twintig minuten voordat met Caja Rural de eerste ploeg van het startpodium zou rollen, begon het hevig te regen. Even daarvoor was het ook al aan het donderen en bliksemen. Een nat parcours door de binnenstad van Barcelona met in totaal achttien bochten: je zou als renner voor minder met dichtgeknepen billen aan de start staan.

We kregen bij de eerste ploegen meteen een beeld van de invloed die de regen op het wegdek had: de renners gingen behoedzaam door de bochten, maar zelfs dan hadden sommige renners hun fiets niet volledig onder controle. De eerste valpartij van de dag kwam op naam van Hugo Hofstetter van Team Arkéa Samsic, die meteen twee ploegmaats meenam in zijn val. Bij Jayco AlUla gingen door het domino-effect zo goed als alle renners tegen de grond. Ook Laurens De Plus smakte hard tegen het asfalt, een toptijd zat er niet meer in bij INEOS-Grenadiers. In Spanje begonnen ze zich al achter de oren te krabben: was een ploegentijdrit met zoveel bochten wel een goed idee?

Dsm-firmenich, dat als tweede ploeg van start was gegaan, stond toen al geruime tijd aan de leiding met een tijd van 17’30”15. EF-Education-EasyPost en Groupama-FDJ kwamen wel in de buurt, maar konden niet onder de tijd van Dsm-firmenich duiken. Het was wachten op Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. Hoeveel risico’s wilden ze nemen, wetende dat de Vuelta hier niet gewonnen, maar wel al verloren kon worden?

Maar ook bij Jumbo-Visma liep het in het uitgeregende (en ondertussen donker geworden) Barcelona allesbehalve gesmeerd. Bij het tussenpunt moesten ze al 28 seconden toegeven op dsm-firmenich, de dagzege mochten Vingegaard en co al vergeten. Buiten beeld zou de Deense Tourwinnaar lek zijn gereden, wat hun tijdsverlies verklaarde. Aan de meet was de schade opgelopen tot 32 seconden. Het leek alsof het harder gaan regenen was en dus schreven we dsm-firmenich al op als winnaar, tot Movistar aan het tussenpunt voorbij kwam. Enric Mas en co doken zeven seconden onder de tijd van de Nederlandse formatie. Soudal Quick-Step klokte daar af in dezelfde tijd als dsm-firmenich. Evenepoel was op weg al een eerste zaakje te doen in het klassement en wie weet zat ook de ritzege er nog in.

Een anticlimax volgde voor de Spaanse fans, want Movistar verloor in de laatste kilometers wat van zijn pluimen en kwam aan de aankomst 55 honderdsten tekort om de overwinning te grijpen. Ook Soudal Quick-Step kwam niet meer aan de tijd van dsm-firmenich, maar was aan de meet slechts zes seconden trager dan de toptijd. Geen ritoverwinning voor Evenepoel en co, maar in de strijd om de rode trui doet onze landgenoot al meteen een goede zaak. De eerste drager van de rode trui in deze Vuelta is de 21-jarige Lorenzo Milesi, die enkele weken geleden nog wereldkampioen tijdrijden bij de belofte werd. Van een verrassing gesproken.

Wat deden de Belgen/Belgische ploegen?

Een resultaat waar Remco Evenepoel op voorhand met beide handen voor had getekend. Een vierde plaats, maar vooral al 26 seconden tijdswinst op Vingegaard en Roglic. Die andere Belgische klassementsman, Cian Uijtdebroeks, reed met zijn BORA-hansgrohe een degelijke tijdrit en verloor uiteindelijk 28 seconden op dsm-firmenich. Steff Cras, die ook voor een goede eindnotering kan gaan deze Vuelta, verloor met TotalEnergies al vijftig seconden. Ook Laurens De Plus had de start van zijn Vuelta anders voorgesteld, want hij ging al vroeg in de ploegentijdrit hard tegen de grond.

De drie andere Belgische ploegen, Intermarché-Circus-Wanty, Lotto Dstny en Alpecin-Deceuninck, speelden zoals verwacht geen rol van betekenis voor de dagzege. Een echte klassementsman hebben deze ploegen niet bij, dus van het tijdsverlies zullen ze niet wakker liggen.

Wat deden de favorieten?

Voor Vingegaard en Roglic was dit een ploegentijdrit om snel te vergeten. In plaats van tijd te nemen op Evenepoel, moeten ze nu al 26 seconden toegeven op onze landgenoot. Naast Evenepoel is ook Enric Mas de (morele) winnaar onder de klassementsrenners, want hij deed met Movistar nog zes seconden beter dan Evenepoel en co. Al zal de gemiste kans op ritwinst voor een zure nasmaak zorgen. Een kandidaat voor het podium is Romain Bardet niet meer, maar ook hij doet dankzij de ritzege van zijn team een uitstekende zaak voor een goede einduitslag.

De mannen van INEOS-Grenadiers werden vooraf tot de favorieten gerekend, maar konden - mede door de valpartij van De Plus - hun favorietenrol niet waarmaken. Geraint Thomas en co konden de schade wel beperken tot 20 seconden op dsm-firmenich. Juan Ayuso eindigde met UAE Team Emirates veertiende op 37 seconden.

Verder nog iets dat u moet weten?

* Chaos, chaos en nog eens chaos. Het blijkt geen goed idee om een ploegentijdrit in een stadscentrum te organiseren met meer bochten dan aantal kilometers. Dat de laatste ploegen ook nog in het donker hun tijdrit moesten afwerken, deed de wenkbrauwen nog meer fronsen. Een start in mineur, zoveel is zeker.

Uitslag:

1. Team DSM in 17:30

2. Team Movistar +1”

3. EF Education-EasyPost +6”

4. Soudal Quick-Step +6”

5. Groupama-FDJ +7”

6. Bahrain-Victorious +10

7. Astana +17”

8. INEOS Grenadiers +20

9. Cofidis +22”

10. BORA-Hansgrohe +28”

11. Jumbo-Visma +32”

12. Intermarché-Wanty-Circus +33”

13. Lotto-Dstny +35”

14. UAE Team Emirates +37

Algemeen klassement:

1. Lorenzo Milesi 17’30”

2. Max Poole + 0”

3. Romain Bardet + 0”

4. Sean Flynn + 0”

5. Oscar Onley + 0”

6. Christopher Hamilton + 0”

7. Enric Mas + 0”

8. Einer Rubio + 0”

9. Nelson Oliveira + 0”

10. Ivan Garcia Cortina + 0”

...

18. Remco Evenepoel + 6”

45. Geraint Thomas + 20”

58. Cian Uijtdebroeks + 28”

65. Jonas Vingegaard + 32”

66. Primoz Roglic + 32”

79. Juan Ayuso + 37”

83. João Almeida + 37”

