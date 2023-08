Het was niet de prachtige Vueltastart waar iedereen op gehoopt had. Het weer in Barcelona viel enorm tegen en dus was het spekglad in de straten van de Catalaanse hoofdstad. Een ramp voor de renners op het technische parcours van de ploegentijdrit. Laurens De Plus was een van de slachtoffers en ging hard onderuit bij INEOS Grenadiers, de ploeg van outsider Geraint Thomas. Hij werd spijtig genoeg meteen de eerste opgever. Ook bij onder anderen Alpecin-Deceuninck, Arkéa-Samsic en Team Jayco-AlUla werd er gevallen...