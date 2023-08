Tim Wellens steekt hand uit naar eindzege in Renewi Tour: “Zo wil ik tot mijn 50ste koersen”

De vierde rit van de Renewi Tour draaide zoals verwacht uit op een massasprint. De Australiër Sam Welsford was daarin de snelste. Leider Tim Wellens werd alleen tijdens de Groene Kilometer onder vuur genomen, maar hij moest amper boniseconden toestaan op Lampaert en Vermeersch. De renner van UAE Team Emirates kan het vandaag afmaken in de slotrit naar Bilzen.

Geen lastige maar wel een zenuwachtige dag voor leider Tim Wellens (32). Zijn leidersplek kwam mede dankzij enkele sterke ploegmaats nooit echt in het gedrang. “Het kwam ons niet slecht uit dat deze rit richting massasprint ging”, sprak Wellens. “Zo hoefden wij niet te controleren. We moesten alleen maken dat we op de cruciale momenten goed vooraan zaten. Ik heb veel geluk gehad bij die valpartij in het begin van de rit op een smalle baan. Ik kon er nog net tussen glippen. Het was een hele nerveuze rit, niet echt aangenaam. Veel renners zaten nog fris en dan worden er al eens wat meer risico’s genomen.”

LEES OOK. Mathieu van der Poel debuteert volgende week al in zijn regenboogtrui en kan zo Wout van Aert opvolgen

Vertrouwen voor morgen

Wellens koerste net als een dag eerder vrij dominant. In de Groene Kilometer waar er drie keer boniseconden te rapen zijn voor drie renners, kon hij ook nog rekenen op de hulp van enkele ploegmaats. Onder meer Trentin kaapte seconden weg voor de neus van Lampaert en Vermeersch, die zo respectievelijk slechts één en drie seconden dichterbij slopen in het klassement. “Ik ben in topvorm en voel me supergoed. Ik zei vrijdag al: als ik zo elke dag kan blijven koersen, doe ik nog door tot mijn 50ste. Dat we met een renner of vier van de ploeg in de top 30 staan, toont ook dat heel de ploeg goed rijdt. Dat geeft vertrouwen voor morgen.”

In de vrijdagrit knokte hij zich met nog slechts 1,7 bar in zijn voorband naar de leiderstrui. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

De slotrit is geaccidenteerder, maar ook niet loodzwaar. In principe heeft Wellens zijn schaapjes op het droge met een voorsprong van 23 seconden op Lampaert en Vermeersch. “Ik heb niet echt het plan om morgen voor ritwinst te gaan. Als ik de eindzege kan halen, ben ik al blij. We zullen vooral Lampaert en Florian (Vermeersch red.) in de gaten moeten houden. Daarvoor kan ik op een sterke ploeg rekenen. In theorie gaat iedereen me morgen helpen om de wedstrijd te controleren.”

Merlier te vroeg, Philipsen te laat

Wellens in topvorm, maar voor Philipsen en Merlier was het op de streep in Peer een verhaal van net niet. Philipsen kwam net te laat opzetten en strandde op de derde plek achter ritwinnaar Welsford en Kooij. “We waren Dillier en Meurisse al kwijt en Leysen had op kop gereden. Vermeersch voelde zich niet top. Daardoor moest Rickaert heel lang de kop doen. Ik kwam nog wel, maar net te laat”, deed Philipsen zijn verhaal.

Merlier strandt ne naast het podium, de jump van Philipsen komt te laat. — © BELGA

Nochtans leek Merlier op weg naar ritwinst. Hij sprintte indrukwekkend van achteren uit naar de leiding, maar viel net voor de meet een tikkeltje stil. “We zaten te ver in de laatste bocht”, legt Merlier uit. “Er zat iemand tussen Bert (Van Lerberghe) en mij, maar ik heb hem toch het teken gegeven om aan te gaan. Het stropte dan even en toen ik een opening vond, ben ik van ver aangegaan. Ik stond eigenlijk een tand te klein, maar ik had geen grotere versnelling meer. Ik voelde ze komen en in de laatste 25 meter gaan er nog drie renners over me.”