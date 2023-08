Snelle toename in Hasselt: elfde coronagolf na festivalzomer en vakantietrips

De grote vakantie is bijna voorbij. De festivals en buitenlandse reizen lopen op hun einde. En daar is het coronavirus weer.

U bent ongetwijfeld de tel kwijt, maar inmiddels zitten we aan de elfde golf. En die lijkt begonnen, in Europa en de Verenigde Staten en dus ook in Hasselt. Niet toevallig kort na Pukkelpop. De huisartsen in Hasselt noteren een opvallende stijging van het aantal besmettingen. Veel reden tot ongerustheid is er niet.