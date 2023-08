VIDEO. Met dichtgeknepen billen: Vuelta start door regenval op spekglad podium, medewerkers staan met dweilen paraat

De Vuelta staat normaal gezien garant voor goed weer. Het zonnige Spanje, nietwaar? Zaterdag regende het echter rond Barcelona en dat was een ramp voor de technische ploegentijdrit. De wegen lagen er nat bij, de bochten waren scherp en dan was er ook nog een spekglad startpodium. Dat werd voor elk team dat van start ging gedweild, maar dan nog vertrokken de meesten met dichtgeknepen billen en ronddraaiende wielen. Uiteindelijk waren het renners van Arkéa-Samsic die als eerste vielen in Barcelona, met Hugo Hofstetter als belangrijkste slachtoffer.