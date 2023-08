Bosbranden in Canada bedreigen opnieuw dorp

De branden in de Northwest Territories in Canada zijn zaterdag weer in kracht toegenomen. Dat is een gevolg van de wind en de hoge temperaturen. Door het dreigende vuur wordt het volledige dorp Hay River geëvacueerd, brandweer en essentieel personeel incluis.

Het bestuur van de Northwest Territories heeft de 4.000 inwoners het bevel gegeven zich naar de luchthaven te begeven en daar te wachten op verdere instructies. “Iedereen die in Hay River blijft, doet dat op eigen risico. Er zal geen noodhulp beschikbaar zijn”, luidde het.

“Extreme wind uit het zuidwesten hebben het vuur dichter bij het dorp gebracht, waardoor de teams en vliegtuigen zich moesten terugtrekken en hergroeperen op een veilige afstand”, verklaarde Shane Thompson, de minister van Milieu van de regio. Hij had het over een “bijzonder ernstige toestand.” Volgens de autoriteiten staan de brandweerlui voor een kilometerslange vlammenmuur.

Twee derde van de 41.000 inwoners van de Northwest Territories, een bijzonder omvangrijk gebied in het noorden van het land, is momenteel naar de naburige provincies gebracht, soms tot 2.000 kilometer ver weg van hun woning.

Canada beleeft de zwaarste periode van bosbranden uit zijn geschiedenis. Deze week werd de kaap van 15 miljoen hectare die in de as werd gelegd bereikt. Dat is een oppervlakte die groter is dan pakweg Griekenland. Dat is het dubbele van het vorige record. Wat het drama nog groter maakt, is dat het bosbrandseizoen nog niet voorbij is.