Ophef in India om filmpje waarin lerares haar leerlingen vraagt om huilend moslimkind te slaan

Er is heel wat ophef in India rond een video waarin een lerares aan haar leerlingen vraagt om een van hun klasgenootjes, een huilend moslimkind, te slaan.

Het gaat om beelden die gefilmd werden in een klaslokaal in Muzaffarnagar, in deelstaat Uttar Pradesh. Lerares Tripta Tyagi vraagt haar leerlingen of ze om beurten het huilende kind willen slaan. Hoewel de video niet gedateerd werd, zou het incident twee dagen geleden hebben plaatsgevonden in een privéschool, de Neha Public School. “Mohammedanen moeten in elkaar geslagen worden”, zegt Tyagi onder meer.

Volgens de lokale magistraat is er een onderzoek uitgevoerd. “De politie heeft vrijdag de ouders van het kind benaderd, maar die wilden toen nog geen klacht indienen”, aldus Aravind Mallappa Bangari. “Zaterdagochtend kwamen ze echter terug naar het politiekantoor om het alsnog te doen.”

De ouders van het jongetje dachten naar eigen zeggen aanvankelijk dat de politie er toch geen gevolg aan zou geven, maar toen de verontwaardiging over de video op sociale media toenam, besloten ze toch actie te ondernemen. “We willen niet dat het nog andere kinderen overkomt.”

Ook de lokale oppositie reageerde al verontwaardigd en beschuldigde de regerende Bharatiya Janata-partij ervan “een sfeer van haat en gemeenschapsgeweld te creëren”. “Een leraar kan niets ergers doen dan het gif van discriminatie zaaien in de hoofden van onschuldigde kinderen. Kinderen zijn de toekomst, haat ze niet. We moeten allemaal samen leren liefhebben”, aldus Congresleider Rahul Gandhi op X (voorheen Twitter).(mtm)