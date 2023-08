Team USA overleeft sensationele ‘haka’ en slechte start, geest van Kobe Bryant dwaalt even door zaal op WK basketbal

Spanje ging in de Indonesische hoofdstad Jakarta met 94-64 probleemloos voorbij Ivoorkust. Willy Hernangomez en Usman Garbuba kwamen respectievelijk tot 22 en 12 punten. Dankzij de zege deelt Spanje de leiding in groep G met Brazilië, dat met 100-59 voorbij Iran ging. Maandag staat de tweede speeldag in de groep op het programma, met het onderlinge duel tussen Brazilië en Spanje om naar uit te kijken.

In groep C was het de beurt aan de Verenigde Staten, de regerende olympische kampioen. Zij haalden het met 99-72 van Nieuw-Zeeland, na een ‘haka’ en een nochtans lastig wedstrijdbegin. Paolo Banchero sloot de confrontatie af met 27 punten achter zijn naam.

In de overige wedstrijd in de groep had Griekenland zijn sterspeler Giannis Antetokounmpo niet nodig om met de zege aan de haal te gaan tegen Jordanië: 92-71. Daar was Rondae Hollis-Jefferson goed voor 24 punten met rugnummer 24 en moves die deden denken aan de betreurde Kobe Bryant (die met hetzelfde nummer speelde voor de LA Lakers).

In groep F loodste Luka Doncic medaillekandidaat Slovenië met 37 punten, 7 rebounds en 6 assists voorbij Venezuela: 100-85. Servië, dat eveneens droomt van een WK-medaille, pakte dan weer de volle buit tegen China: 105-63.