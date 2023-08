Personeelstekort noopt De Lijn ook tot schrappen van aantal busdiensten in regio Hasselt

Vanaf 1 september wordt de dienstregeling van de busdiensten van De Lijn in de regio Hasselt tijdelijk lichtjes aangepast. De Lijn kampt met een tekort aan chauffeurs en is genoodzaakt om wellicht tot eind 2023 een aantal ritten te verschuiven om zo versterking te bieden waar er nood is.

LEES OOK. De Lijn schrapt vanaf 1 september in aanbod wegens personeelstekort

“Het personeelstekort is flink voelbaar in het openbaar vervoer en de transportsector en ook De Lijn ontsnapt daar niet aan”, klinkt het. “De zoektocht naar nieuwe chauffeurs en technici is een aanzienlijke uitdaging, vooral in regio’s waar de concurrentie groot is. Wie geïnteresseerd is, kan terecht op de website van de Lijn.”

Door het personeelstekort vielen de voorbije tijd vaak ritten onvoorzien of laattijdig weg. Om te komen tot een betrouwbare en efficiënte dienstverlening kiest De Lijn ervoor om vanaf 1 september enkele tijdelijke en lichte aanpassingen aan de dienstregeling door te voeren op een aantal buslijnen in de regio. Door te schuiven met een aantal bussen op minder drukbezette lijnen, kan er een tandje worden bijgestoken op andere plekken. Ook op bepaalde routes met een groot aanbod wordt de frequentie enigszins verlaagd zonder dat dit aanzienlijke problemen veroorzaakt. Drukke lijnen en schoolritten worden gevrijwaard. Onder meer op de stadslijnen in Hasselt wordt beknibbeld en ook het streekvervoer van Hasselt naar zowel Genk (lijn 1) als Lijn 45 naar Maaseik en/of Maastricht. Via de routeplanner in de app en op de website van De Lijn kan men het aanbod raadplegen.