Mathieu van der Poel debuteert volgende week al in zijn regenboogtrui en kan zo Wout van Aert opvolgen

Van der Poel reed eerder al de Profronde van Etten-Leur, een criterium dat hij ook op zijn naam schreef. Toen gaf hij aan nog enkele wegwedstrijden aan zijn programma te willen toevoegen. Eerder werd bekend dat de wereldkampioen zal starten in de Franco-Belge (28 september), maar hij zal dus al begin volgende maand zijn regenboogtrui tonen in de voormalige GP van Plouay en dat aan de zijde van Jasper Philipsen.

Ook kleppers als Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, Mads Pedersen en Biniam Girmay zouden starten in de lastige koers die vorig jaar gewonnen werd door Wout van Aert. Onze landgenoot kiest dit jaar voor de Ronde van Groot-Brittannië. Daarnaast meldt RTL dat Van der Poel op 13 september zal starten in de GP de Wallonie, goed voor z’n tweede koers in België dus.