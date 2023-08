Estse jonkie Madis Mihkels wint voorlaatste etappe, Ilan Van Wilder blijft leider in Ronde van Duitsland

Madis Mihkels (Intermarché-Circus-Wanty) heeft zaterdag de derde rit in lijn en tevens de voorlaatste etappe van de Ronde van Duitsland gewonnen. De 20-jarige Est was in een massasprint, na 173,8 kilometer tussen Arnsberg en Essen, sneller dan de Nederlander Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) en Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck). In het algemeen klassement blijft Ilan Van Wilder leider (Soudal Quick-Step) met 11 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Grosschartner (UAE Team Emirates) en 13 seconden op de Fransman Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers).

Voor de start stonden de renners ook in de Ronde van Duitsland stil bij het overlijden van Tijl De Decker en werd er een minuut stilte gehouden. Nadat de wedstrijd op gang werd gevlagd ging het er heel nerveus aan toe in het peloton. Het regende aanvallen maar het duurde toch tot aan kilometer 19 voordat Mattéo Vercher met zijn uitval aan de basis lag van een vlucht met drie. Bij de Fransman sloten immers ook de Nederlander Frank van den Broek en de Duitser Juri Hollmann aan. Het peloton liet nu wel begaan en de drie mochten beginnen aan de uitbouw van hun voorsprong.

Op de Sender Langenberg, net over half koers, reden de drie vroege vluchters 2:15 voor het peloton uit. Pavel Sivakov, derde in de stand, sloop naar de kopgroep maar leider Ilan Van Wilder counterde met het hele peloton aan zijn achterwiel. Op die manier kregen we op 70 kilometer van de eindmeet een hergroepering. Michael Gogl en Fabien Grellier gingen daarop hun kans. Zij moesten op 35 kilometer verderop weer hun plaats innemen in het peloton. Het sein dan voor Anthony Turgis om het te proberen. Hij mocht de twee laatste plaatselijke omlopen in Essen, van elk 7,1 kilometer, aanvatten met een voorgift van 20 seconden op het peloton.

Net voor het ingaan van de slotronde sloegen enkele renners onderuit en werd Turgis ingelopen door de grote groep. Pavel Sivakov versnelde andermaal maar Ilan Van Wilder counterde opnieuw. Harm Van Houcke trachtte de aangekondigde sprint eveneens te ontlopen maar slaagde ook niet in zijn opzet. In de daaropvolgende groepsspurt stond er geen maat op de jonge Est Madis Mihkels die het hele pak achter zich liet.

Zondag valt het doel over deze Ronde van Duitsland. Wellicht zijn de sprinters aan zet in de etappe met start in Hannover en aankomst na 175,6 kilometer in Bremen. Meteen kennen we dan ook de opvolger van de Brit Adam Yates die het in 2022 haalde voor de Spanjaard Pello Bilbao en de Portugees Ruben Guerreiro.

Uitslag:

1. Madis Mihkels (Est/Intermarché - Circus - Wanty) 173,8 km in 3u59:49 (gem.: 43.483 km/u);

2. Danny van Poppel (Ned) z.t.;

3. Quinten Hermans (Bel);

4. Phil Bauhaus (Dui); 5. Ethan Vernon (GBr); 6. Emilien Jeanniere (Fra); 7. Alex Aranburu (Spa); 8. Rick Zabel (Dui); 9. Mads Pedersen (Den); 10. Gianluca Brambilla (Ita); 11. Rick Pluimers (Ned); 12. Ethan Hayter (GBr); 13. Dylan Teuns (Bel); 14. Pascal Ackermann (Dui); 15. Lilian Calmejane (Fra); 16. Diego Ulissi (Ita); 17. Mathijs Paasschens (Ned); 18. Rasmus Fossum Tiller (Noo); 19. Ilan Van Wilder (Bel); 20. Mattéo Vercher (Fra); ... 58. Dries Devenyns (Bel) 0:56; 63. Laurens Huys (Bel) 1:13; 64. Harm Vanhoucke (Bel) 1:46.

Stand:

1. Ilan Van Wilder (Bel/Soudal Quick-Step) 13u19:43;

2. Felix Großschartner (Oos) 0:11;

3. Pavel Sivakov (Fra) 0:13;

4. Danny van Poppel (Ned) 0:16; 5. Alex Aranburu (Spa) 0:17; 6. Kevin Vermaerke (VSt) 0:18; 7. Rasmus Fossum Tiller (Noo) 0:21; 8. Nils Politt (Dui) 0:22; 9. Dylan Teuns (Bel) 0:23; 10. Quinten Hermans (Bel); 11. Pello Bilbao (Spa); 12. Brandon McNulty (VSt) 0:27; 13. Mathias Vacek (Tsj) 0:28; 14. Diego Ulissi (Ita); 15. Lilian Calmejane (Fra) 0:29; 16. Frank van den Broek (Ned) 0:30; 17. Georg Zimmermann (Dui) 0:31; 18. Mathieu Burgaudeau (Fra) 0:32; 19. Florian Stork (Dui) 0:34; 20. Sébastien Reichenbach (Zwi) 0:35; ... 43. Dries Devenyns (Bel) 7:36; 45. Laurens Huys (Bel) 8:26; 72. Harm Vanhoucke (Bel) 21:09.

Van Wilder ligt op koers voor eindzege: “Maar er wacht nog een slotrit”

De 23-jarige Ilan Van Wilder lijkt op weg om deze editie van de Ronde van Duitsland op zijn erelijst te brengen. Morgen/zondag trekken de renners van Hannover naar Bremen. Een vlakke etappe waarin de sprinters wellicht aan zet komen. De renner van Soudal-Quick Step blijft echter voorzichtig.

“Ik zal geen stoute uitspraken doen. Er wacht immers nog een slotrit. Pas na die etappe zal ik zeker zijn of ik eindwinnaar ben van de Ronde van Duitsland. Het ziet er goed uit maar er is nog niets officieels”, gaf Ilan Van Wilder mee, die in het algemene klassement elf tellen voorsprong telt op Felix Großschartner.

“We maakten vandaag met de ploeg een goede dag door. Ook al probeerden diverse teams en renners mijn leiderspositie te ondermijnen, ze slaagden daar niet in. Ik had ook goede benen en kon meermaals zelf mijn mannetje staan wanneer het warm werd. Het moeilijke is dat de tijdsverschillen in de Ronde van Duitsland niet zo groot zijn. Er zijn veel concurrenten voor deze rode trui. Het ziet er goed uit wat betreft de eindwinst maar ik heb geleerd om niet meer te vroeg te juichen. In de Ronde van de Algarve dit jaar maakte ik nog het zegegebaar maar vloog Magnus Cort naast mij door naar de overwinning. Die fout ga ik dus niet meer maken. Het komt er morgen op aan de wedstrijd te controleren. Met de ploegmakkers die ik hier mee heb moet dat lukken. Een zekerheid op eindwinst is dat echter niet”, verduidelijkte Ilan Van Wilder.