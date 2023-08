BUNDESLIGA. Koen Casteels en Wolfsburg blijven foutloos, drama voor invaller Senne Lynen en Werder Bremen

Koen Casteels en Wolfsburg blijven na twee speeldagen in de Bundesliga ongeslagen. Op bezoek bij FC Keulen haalde de Belgische doelman het zaterdag met zijn club met 1-2. Casteels onderscheidde zich in de eerste helft met een knappe redding op een kopbal. Wolfsburg komt met zes op zes mee aan de leiding in de stand.