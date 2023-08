Totale ommekeer in ’t Kuipje! KV Mechelen knokt terug en smeert Westerlo nieuwe nederlaag aan

Diepe ontgoocheling bij Westerlo, grote vreugde bij KV Mechelen. Het contrast was groot zaterdagmiddag na een nieuwe spektakelwedstrijd in ’t Kuipje. De Kemphanen leken na een dubbele voorsprong op weg naar een eerste driepunter, maar gaven in het slot alles nog uit handen: 2-3. Met 1 op 15 loert de crisis nu toch om de hoek in de Kempen, KV kan wat vrijer ademen.

Jonas De Roeck dropte voor de komst van KV Mechelen drie nieuwe namen tussen de lijnen. Chadli, Van Eenoo en Rommens verschenen voor de eerste keer dit seizoen aan de aftrap. Gillekens bleef ondanks de terugkeer van Bolat tussen de palen. Bij KV Mechelen hield Steven Defour vast aan de elf namen die vorige week met 4-0 van Union wonnen.

Zowel Westerlo als KV Mechelen begonnen met open vizier aan de wedstrijd. Een aangename openingsfase leverde echter geen kansen op. Na een kwartier kwam KV Mechelen een eerste keer piepen. Lauberbach kwam net te laat om een voorzet van Storm richting doel te deviëren.

Efficiënt Westerlo voor rust

De eerste kans voor de thuisploeg leverde wel meteen een doelpunt op. Een pareltje van Stassin. Scheidsrechter Staessens gaf goed balvoordeel na een fout op Van den Keybus. Via Chadli belandde het leer aan de buitenkant van het strafschopgebied voor de voeten van de 18-jarige aanvaller, die met een heerlijke krul in de verste hoek de score opende.

Een efficiënt Westerlo verdubbelde nog voor het halfuur de score. Frigan nam met een gelukje - eerst met de hak en dan via de arm - een afgeblokt schot van Stassin mee en werkte dan beheerst af: 2-0 en het eerste doelpunt van de Kempense recordaankoop. KV claimde handspel van de Kroaat, de VAR oordeelde dat de tussenkomst onvrijwillig was.

© Isosport

In een geanimeerde slotfase ging Westerlo nog op zoek naar een derde treffer, maar ook KV Mechelen prikte nog een paar keer gevaarlijk tegen. Een poging van Schoofs vloog een metertje naast de kooi van Gillekens, Storm trof de paal.

Tien dolle geel-rode minuten

De tweede helft bracht een half uur lang veel intensiteit, maar miste offensief kwaliteit. KV Mechelen verkwanselde een tegenstoot met drie tegen één en zag Schoofs in de baan van een schot van Storm lopen. Ook Westerlo was in de final third minder efficiënt dan voor rust.

De Kemphanen leken hun schaapjes op het droge te hebben, maar een kwartier voor tijd zorgde KV Mechelen opnieuw voor spanning. Een afgeweken schot van Schoofs op Perdichizzi was goed voor de aansluitingstreffer. Drie minuten later was Westerlo zijn bonus helemaal kwijt. Madsen kopte een hoekschop van Pflücke - die ook al goed was voor de assist bij de 2-1 - ongelukkig in eigen doel. Ei zo na ging KV Mechelen in vijf minuten erop erover. Het schot van Lauberbach werd onschadelijk gemaakt, in de rebound kon Storm het in twee tijden niet afmaken.

© BELGA

KV rook bloed, Westerlo kwam nog maar moeilijk uit de Mechelse omknelling. Mrabti miste eerst nog het kader, maar vijf minuten voor tijd lag de thuisploeg helemaal tegen de touwen. Pflücke lag met een scherpe voorzet opnieuw aan de basis - goed voor drie assists in tien minuten, Lauberbach duwde de 2-3 voorbij Gillekens.

Westerlo slaagde er niet meer in om een vuist te maken en blijft achter met 1 op 15. KV Mechelen nestelt zich na een zes op zes in de middenmoot en kan weer wat vrijer ademen.