Nieuwerkerken viert 25-jarig bestaan jumelage met reis naar Italiaanse zustergemeente

Op 15 augustus werd in Nieuwerkerken nog het ‘Festa Toscana’ gevierd. Het is al de derde editie van dit initiatief dat de jumelage met het stadje San Casciano in de verf wil zetten. Volgend jaar komt er een nieuwe editie in augustus, maar eerst volgt nu een reis naar Toscane in april 2024. “Eerder heeft het jumelagecomité ook al reizen naar ginder opgezet, en die vielen erg in de smaak. In 2024 vieren we het 25-jarig jubileum van onze jumelage. Dat is een mooie gelegenheid om weer naar Toscane te reizen. Uiteraard bezoeken we dan onze zustergemeente. Daar gaan we ook proeven van de lokale wijn, en we trekken naar een lokale markt. Maar we gaan heel de Toscaanse regio verkennen. Zo staan er ook uitstappen naar Firenze en Siena op het programma” zo vertelt Annie Vermôte. Zij is lid van het jumelagecomité en bereidt mee de reis voor. “Alle inwoners van Nieuwerkerken kunnen zich inschrijven, maar ook mensen van buiten onze gemeente zijn welkom. Wel leggen we maar één bus in, en vol is vol. Wie interesse heeft, schrijft zich dus beter snel in”, zo besluit Annie.

De Toscanereis vertrekt op zaterdag 6 april uit Nieuwerkerken met een luxe autocar en komt daar op zaterdag 13 april weer aan. Heen- en terugreis gaan over twee dagen met onderweg een overnachting in een hotel. In de prijs van 995 euro per persoon zit een luxeverblijf in een 4-sterrenhotel in halfpension inbegrepen, en ook enkele extraatjes via plaatselijke contacten. len