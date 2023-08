Anderlecht casht nog voor geblesseerde Michael Murillo

Bij paars-wit was de Panamees in de voorbereiding geblesseerd en dreigde hij ook zijn basisplaats te verliezen door de concurrentie met Killian Sardella en Louis Patris. De 27-jarige Murillo kwam in de winter van 2020 over van New York Red Bulls voor zo’n 500.000 euro. Hij kwam tot 134 optredens, 14 goals en 17 assists.

Bij de Franse traditieclub wordt Murillo de tiende aanwinst deze zomer. Eerder kocht l’OM ook al onder anderen Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi en Joaquin Correa. Marseille startte de competitie met 4 op 6, maar werd meteen uitgeschakeld in de Champions League-kwalificaties.