VIDEO. Manchester United en doelman Onana maken zich onsterfelijk belachelijk, ex-spits van Moeskroen schrijft geschiedenis

Taiwo Awoniyi (ex-Moeskroen) zorgde in de tweede minuut voor de openingstreffer. De Nigeriaan had geen last van de vreemde bewegingen van United-doelman André Onana en scoorde al voor de zevende wedstrijd op rij in de Premier League. Niemand bij Forrest deed hem dat ooit voor. Twee minuten later maakte Willy Boly er 0-2 van.

De beelden: