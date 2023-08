Boze buurtbewoner valt twee tieners aan met kettingzaag

Twee tieners zijn vrijdagavond in de gemeente Haut-Fays (provincie Luxemburg) aangevallen door een boze buurtbewoner met een kettingzaag. Dat meldt Luxemburgse parket zaterdag. De 44-jarige man werd opgepakt, maar is intussen vrijgelaten.

Twee jongeren, zestien en zeventien jaar, reden op een bromfiets door het dorp Haut-Fays. Toen ze daar even halt hielden, werden ze aangevallen door een boze buurtbewoner. De man ging zijn huis binnen en keerde even later terug met een werkende kettingzaag.

Hij sloeg met de kettingzaag op de brommer, waardoor de zitting gedeeltelijk werd doorgezaagd. Toen hij zijn helm probeerde te pakken, werd een van de twee tieners in zijn schouder en handen geraakt door de kettingzaag. Hij liep oppervlakkige verwondingen op.

Volgens het Openbaar Ministerie was de persoon die de kettingzaag droeg op het moment van het incident onder invloed van alcohol. Hij werd rond 20.30 uur van zijn vrijheid beroofd en vervolgens voorwaardelijk vrijgelaten. De zaak wordt onderzocht.