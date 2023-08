Het autoveerpont over de Maas tussen Meeswijk en Berg vaart weer sinds zaterdag 16.15 uur. — © Mark Dreesen

MAASMECHELEN/DILSEN-STOKKEM

Het autoveerpont op de Maas tussen Meeswijk en Berg-Urmond is sinds zaterdag 16.15 uur terug in de vaart. In de schroef onder het dek van de pont zat een stuk boomstam.