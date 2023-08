Natuurbranden Hawaï: 100 namen van lijst met vermisten geschrapt

De FBI heeft 100 namen kunnen schrappen van een lijst met mensen die vermist waren na de verwoestende bosbranden op het Hawaïaanse eiland Maui. Er blijven nu nog 288 vermisten over.

De branden, de dodelijkste in een eeuw in de Verenigde Staten, hebben volgens de laatste balans minstens 115 levens geëist. Dinsdag was nog sprake van meer dan 1.100 vermisten.

De natuurbranden die op 8 augustus uitbraken legden het stadje Lahaina praktisch helemaal in de as.