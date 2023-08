Red Panthers komen slechte start niet meer te boven en verliezen finale EK hockey tegen Nederland

De Belgische openingsfase kon moeilijk slechter. Eerste aanval van Nederland, eerste misverstand van België, eerste goal van Nederland: er waren nog geen twee minuten gespeeld, of Marijn Veen had al een stevige tik uitgedeeld. Twee tellen later gaf de tricolore defense, het sterkste wapen van dit toernooi nochtans, alweer te veel ruimte weg. Met een sierlijke actie verdubbelde Freeke Moes de score. Daar sta je dan, als coach en als team, met een 2-0 achterstand tegen het beste team van de wereld.

Lef

De Panthers, met hun lange voorgeschiedenis van mentale crashes, hadden de voorbije jaren al getoond dat ze die kwetsbaarheid waren kwijtgespeeld. Zo waren ze donderdag in de halve finale tegen Duitsland ook onder hoogspanning overeind gebleven en zelfs in de finale tegen het dominante Nederland richtten ze zich nog op. In het tweede quarter toonden Gerniers en co meer punch en lef, getuige daarvan de tegentreffer van Abi Ray, maar vier Belgische strafcorners leidden niet tot de gelijkmaker. Het was integendeel Nederland dat via een counter van Joosje Burg opnieuw uitliep: 3-1.

In een schrale tweede helft hield Nederland op kruissnelheid de match onder controle. De scherpste acties bleven van oranje kant komen, waardoor de 4-1-doodsteek veel closer was dan de 3-2-heropflakkering. Elke Belgische aandrang strandde op de Hollandse verdediging, terwijl Nederland regelmatig bleef prikken. Met een minuut voor tijd rateerde Vanden Borre de laatste kans voor België. Voor de vierde keer in twee maanden tijd nam Nederland dus de maat van België, voor de vierde keer op rij pakt oranje de Europese titel.

De vrijheid-blijheid waarmee de Panthers in 2017 tegen Nederland hun eerste Europese finale betraden, was ingeruild voor verbetenheid en ambitie, maar zelfs met die nieuwe mentaliteit ligt Holland nog buiten Belgisch bereik. Deze derby der Lage Landen was aan zijn negentiende editie toe sinds 2011. En geen enkel exemplaar viel in Belgische handen. Ook nummer 20ste kleurde oranje. Vijf jaar na hun vorige passage stonden de Panthers opnieuw in een EK-finale. Toen verlieten ze, met zilver om de nek, al dansend, stralend en zingend het stadion in Amstelveen; dit keer hingen de schouders, traanden de ogen en sleepten de voeten.

Parijs

Omdat alleen de Europese titelhouder zijn olympisch ticket inboekt, moeten de Panthers door deze nederlaag in januari hun passage naar Parijs verdienen in een bijkomend toernooi in ofwel China ofwel Spanje. Zowel voor Rio 2016 als Tokio 2021 liep het in die fase op catastrofale wijze fout af, maar ondertussen zijn onze hockeyvrouwen fysiek, technisch en mentaal dermate gegroeid dat een tweede olympische selectie (na Londen 2012) hen eigenlijk niet meer mag ontsnappen.

Deze conclusies blijven ook na deze 3-1 nederlaag overeind. Dat België ondanks deze kansloze nederlaag in de finale volgend jaar in Parijs een medaillekandidaat extra telt. Dat de piepjonge Panthers nog een aanzienlijke groeimarge hebben. Dat ze voor het eerst in het proftijdperk met een beter resultaat huiswaarts keren dan mannelijke collega’s. Maar ook dat Nederlandse vrouwen met een hockeystick nog steeds in een aparte categorie opereren.

Nederland won het EK nu al twaalfmaal en was ook de voorbije drie edities (2017, 2019 en 2021) telkens de beste. De Red Panthers evenaren hun beste prestatie van 2017, toen ze ook zilver veroverden. Op de vorige editie in 2021 pakten de Belgische hockeyvrouwen brons.

De Red Panthers sloten de groepsfase, na ruime zeges tegen Italië (6-0) en Spanje (5-0) en een nederlaag tegen Nederland (0-2), af op de tweede plaats in hun groep, achter een foutloos Oranje. Duitsland was met het perfecte rapport van negen punten uit drie duels de primus in de andere groep, voor runner-up Engeland.

Duitse vrouwen veroveren brons

De Duitse hockeyvrouwen hebben zaterdag de bronzen medaille veroverd op het EK in het Duitse Mönchengladbach. In de kleine finale haalde het gastland het met 3-0 van Engeland. Sonja Zimmermann, Charlotte Stapenhorst en Jette Fleschütz troffen raak in het Hockeypark.

In de groepsfase was Duitsland al met 5-0 te sterk voor de Engelsen. Op de twee voorgaande EK’s eindigden de Duitsers telkens op de tweede plaats. In 2007 en 2013 kroonden ze zich tot Europees kampioen.