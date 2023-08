En zo was het weer cocktailtijd: volgepakte Grote Markt ziet Bull Machin in geen tijd drankje opslurpen

Iets voor de middag kwam Bull Machin aan op de Grote Markt in Antwerpen die goed volgelopen was. De bezoekers voelden - terecht - dat er iets stond te gebeuren. Onder een stralend zonnetje deed de reuzenhond van Royal de Luxe zich tegoed aan een stevige cocktail. Het sigaartje achteraf mocht opnieuw niet ontbreken.

Dit weekend keert het Franse theatergezelschap Royal de Luxe voor de vijfde keer terug naar Antwerpen, precies 25 jaar na hun eerste grote optreden in 1998. Dit jaar stelen twee reuzenhonden de show. Bull Machin is 4,4 meter hoog en weegt 880 kilo, Xolo is 4,8 meter hoog en weegt meer dan 200 kilo.