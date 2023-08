Hevige regen in Zandvoort zorgt voor chaotische toestanden in de Formule 2

De racefans in het Nederlandse Zandvoort hebben niet lang kunnen genieten van de sprintrace in de Formule 2. Al in de tweede ronde crashten drie coureurs op de gladde baan, waarna de race eerst tijdelijk werd stilgelegd. Twee minuten na de hervatting ging er definitief een streep door de wedstrijd vanwege onvoldoende zicht door de hevige regen.

De Belg Amaury Cordeel was als 18e begonnen aan de race. Jak Crawford, die van de polepositie was gestart, was een van de coureurs die al in ronde 2 van de 28 crashte. De Amerikaan kon zijn auto op eigen kracht verlaten, net als de andere twee coureurs die crashten, de Zwitser Ralph Boschung en de Indiër Arjun Maini.