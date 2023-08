Journalist maakt live op televisie racistische opmerking over Romelu Lukaku en wordt uit studio gezet

Romelu Lukaku, die op het punt staat om een transfer naar AS Roma te versieren, is in Italië slachtoffer geworden van racisme. De Italiaanse journalist Luigi Furini beschreef de aanvaller van de Rode Duivels met het “n-woord”.

Furini gebruikte de racistische term live op de regionale Italiaanse televisiezender Telelombardia, die uitzendt in de streek rond Milaan. Vervolgens probeerde hij zijn uitspraken te minimaliseren door te stellen dat het woord ook vaak in rap-muziek wordt gebruikt. Zonder succes, want de man werd prompt uit de tv-studio gehaald.

“Met racistische termen kan je niet lachen, ongeacht de etymologie”, excuseerde directeur Fabio Ravezzani zich. “Wij aanvaarden niet dat dit een misverstand is. En veel te laat excuses aanbieden is niet genoeg. Het is teleurstellend dat een collega als Furini zo’n ernstige fout maakt. Het is onvermijdelijk dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen.”