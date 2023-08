EK VOLLEYBAL. Yellow Tigers moeten op zoek naar een XXL-mirakel tegen Turkije: “We hopen op een vol huis”

België zal via Lourdes, Scherpenheuvel én Fatima moeten passeren om zijn voornaamste EK-ambitie – een plaats bij de laatste acht – waar te maken. Zondag staan de Yellow Tigers in de achtste finale tegenover Turkije, als nummer 1 van de wereld en winnaar van de jongste Nations League een van de grote favorieten.

De poulefase doorstaan gold als minimumdoel waarmee België aan dit EK in eigen land was begonnen. Door de dubbele winst tegen Hongarije en Slovenië kreeg die ambitie al snel vorm, maar de verhoopte bonus die een zege tegen Oekraïne had moeten opleveren, glipte weg. Door die pijnlijke nederlaag tegen het geteisterde Oostblokland eindigen de Yellow Tigers vierde in hun poule en bekampen ze zondag in de achtste finale niet Tsjechië, maar Turkije. Even duiden: het ene team staat 18de op de mondiale ranking, het andere prijkt helemaal bovenaan. België is nummer 13.

Beste aanvalster

Turkije heeft door de naturalisatie van de Cubaanse Melissa Vargas, een 1m94 grote opposite, een van ’s werelds beste speelsters in zijn team kunnen opnemen. Deze move leidde tot snel succes. De Turken wonnen de Nations League en klommen naar de mondiale top. Vargas werd verkozen tot MVP en beste aanvalster van de Nations League. Tegen de power en de centimeters van de Poolse en Servische offense vonden de Tigers geen oplossing. Om kans te maken in het duel met Turkije zal dat aanvallende geweld wel aan banden gelegd moeten worden. Maar in het volleybal is het vrijwel altijd de beste ploeg die het haalt.

Omdat Britt Herbots kampte met pijnlijke buikspieren, werd de Belgische sleutelspeelster tegen Servië gespaard. In de confrontatie met de Turken zou ze wel paraat moeten staan. “We weten dat onze kans op kwalificatie klein is, maar we hebben alles om voor te spelen. Ik hoop alvast op een vol huis met Belgische en Turkse volleybalfans,” verklaart bondscoach Kris Vansnick.

• België-Turkije, achtste finale EK. Zondag om 17u. Paleis 12 in Brussel.