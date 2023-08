Daniël Schmidt niet in STVV-kern zondag, Zion Suzuki is aan zet

Het ziet er naar uit dat doelman Daniël Schmidt tegen AA Gent zijn laatste wedstrijd in STVV-shirt heeft gespeeld. De Japanse doelman zit niet in de kern voor het duel met Cercle Brugge van zondagnamiddag.

Schmidt staat op de rand van een transfer naar de Ligue 1. Rond is de overgang naar Metz nog niet, maar er worden geen risico’s meer genomen met de 31-jarige international. Het is immers nu of nooit voor Schmidt, die eerder deze zomer aangaf zonder uitzondering getransfereerd te willen worden, maar nadien niet inging op binnen- en buitenlandse aanbiedingen, onder andere Club Brugge wees hij af. Ook voor STVV is het uiteraard van belang dat een definitieve deal nu wel gevonden wordt, Schmidt zit immers in zijn laatste contractjaar en kan alleen nu nog centen in de STVV-la brengen.

Zion Suzuki, die door druk van het kamp Schmidt werd aangeworven bij STVV, is zo aan zijn debuut toe zondag. Suzuki is hét talent der Japanse keepers. Hij is pas 21 jaar jong. Tegen Cercle is hij voor het eerst de nummer één bij Sint-Truiden.