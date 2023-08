Nieuwe dronebeelden tonen hoe extreem gevaarlijk het was in kapotte kabelbaan op 300 meter hoogte

Al jaren namen ze zonder problemen een geïmproviseerde kabelbaan naar school, tot begin deze week plots de kabels knakten in de Pakistaanse provincie Khyber Pakhtunkhwa. Vijftien uur lang, bengelend op bijna 300 meter hoogte, moesten de acht inzittenden wachten op redding. Nu pas, aan de hand van nieu dronebeelden , wordt echt duidelijk hoe ongelooflijk het is dat ze het overleefden hebben.

“Het voelde alsof we aan de rand van ons eigen graf stonden,” vertelde Gulfaraz (20) die mee was om zijn neefje naar school te brengen de volgende dag aan BBC Urdu. “We hadden weinig tot geen hoop dat we gered konden worden.” De kabels braken rond halfacht ’s ochtends lokale tijd, maar pas vijftien uur later werden alle acht mensen - onder wie zes tieners - in veiligheid gebracht in een complexe operatie waarbij minstens vier helikopters en een team van kabelbaanexperts betrokken waren.

Gulfaraz was niet de enige die dacht dat hij het niet zou overleven. “Ik dacht dat het mijn laatste dag was en dat ik er niet meer zou zijn,” vertelde ook Attaullah Shah, aan AFP. “God heeft me een tweede leven gegeven”, aldus de 15-jarige.

Alarm geslagen

Het was Gulfaraz die dinsdagochtend alarm sloeg. Hangend in de lucht informeerde hij met zijn gsm zijn familie en vrienden over wat er was gebeurd. Bewoners gebruikten luidsprekers om de autoriteiten te waarschuwen, maar het duurde minstens vier uur voordat de eerste reddingshelikopter arriveerde. Het dorp ligt namelijk zo afgelegen dat inwoners algauw twee uur langer onderweg zouden zijn, mochten ze de kabelbaan niet gebruiken voor hun woon-werkverkeer.

Bijkomend probleem: de helikopters mochten niet te dichtbij komen omdat de rotorbladen de kabelbaan verder zouden kunnen destabiliseren. Elke keer dat die dichterbij kwamen, schudde de kabelbaan ook. De kinderen schreeuwden het volgens lokale media telkens uit van de angst.

De helikopters mochten niet te dichtbij komen omdat de rotorbladen de kabelbaan verder zouden kunnen destabiliseren. — © AP

Gulfaraz herinnert zich dat moment heel goed: “Toen de helikopter een keer dichtbij kwam om de kinderen te redden, kwam het touw van de redder vast te zitten in de kabelbaan. En het begon te slingeren met de helikopter, we vielen ondersteboven. Degenen die zaten, vielen van hun stoel, degenen die stonden, vielen naar beneden. Ik was zelf erg gestrest en ik moest ook voor de kinderen zorgen. Ze waren erg bang, sommigen schreeuwden, anderen huilden,” zei hij. Een kind met een hartkwaal viel ook flauw.

Op dronebeelden die de BBC in handen kreeg, is te zien hoe passagiers op elkaar gestapeld zaten, en zich vastklampten aan hun stoel. Het karretje hangt scheef en de deuren staan open. Beneden, langs beide kanten van het ravijn, stonden heel wat mensen verzameld, onder wie familieleden van diegenen die vastzaten. Ouders smeekten de hulpdiensten om hun kinderen te redden, anderen hielden hun adem in en keken toe hoe militaire helikopters meerdere malen dichterbij probeerden te komen. Volgens lokale politieagenten heerste er “complete chaos”.

Uiteindelijk konden de inzittenden allemaal gered worden. De eigenaar van de kabelbaan werd gearresteerd. Intussen mag het neefje van Gulfaraz niet meer via die weg naar school. “Mijn ouders hebben mij verboden om de kabelbaan te nemen, ook al betekent het dat ik nu zal moeten wandelen. Ze zeggen dat god me deze keer gered hebben , maar dat het veel te gevaarlijk is.”