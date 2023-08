Een dag later hebben Red Lions zure nederlaag tegen Nederland nog niet verteerd: “Het maakt me zelfs kwaad”

De Red Lions strandden vrijdag op een zucht van de finale op het WK hockey in Mönchengladbach. In de halve finale moesten ze hun meerdere erkennen in Nederland, dat blunders in de Belgische verdediging genadeloos afstrafte en met 2-3 won. Red Lion Nicolas De Kerpel, die België bij een 1-2 achterstand weer langszij bracht, kon de nederlaag maar moeilijk verkroppen en sprak daags nadien van “een van de meeste bittere nederlagen van de Red Lions tot dusver.”

“We hadden het gevoel dat we beter waren dan de Nederlanders en dat we de controle hadden over de wedstrijd. Tactisch deden we alles perfect en we maakten ook een enorm snel doelpunt. Alles leek goed te zitten. In de eerste helft waren we defensief ijzersterk. Het was van de Spelen in Tokio geleden dat we zo goed verdedigden. Ik kreeg er kippenvel van. Dat we uiteindelijk nog verliezen, is heel moeilijk te begrijpen. Het maakt me zelfs kwaad. Wij zijn allemaal geboren winnaars, op die manier verliezen is heel moeilijk te accepteren”, vertelde de 30-jarige aanvaller.

Volgens De Kerpel was het winnende doelpunt van de Nederlanders niet helemaal reglementair, maar werd de fout tijdens de wedstrijd door niemand opgemerkt.

“Normaal zien we alles op video, wat meestal correcte beslissingen oplevert. Nu had niemand het gezien. Wij niet, maar ook de scheidsrechters niet. Het dubbeltje viel deze keer aan de kant van de Nederlanders, dat moeten we aanvaarden”, aldus De Kerpel, die wel nog goede woorden overhad voor zijn ploegmaats die op het EK hun vuurdoop beleefden.

“Ik ben erg trots op wat ze gepresteerd hebben, vooral op aanvallend vlak. Er is veel concurrentie vooraan, maar dat is niet nieuw. We zijn met negen spelers voor vijf plaatsen. De coach beslist wie er mag spelen. Maar we trainen iedere dag samen als vrienden.”

Cédric Charlier: “Ongebruikelijke fouten van ons”

Ook Cédric Charlier geeft toe dat de nederlaag tegen Nederland “pijn doet”. “Ik heb het gevoel dat we beter waren dan onze tegenstander, die profiteerde van enkele ongebruikelijke fouten van ons.”

De Red Lions “zullen veel moeten leren van deze wedstrijd en een analyse maken wat betreft de voorbereiding en het gehele toernooi”, aldus Charlier. “Als we de volgende keer verder willen gaan, op de Spelen in Parijs dus, moeten we beter zijn als team om dit soort gestuntel te voorkomen.”

© BELGA

Wel positief volgens de aanvaller waren de uitstekende groepsfase en de cohesie binnen de ploeg, waarin drie nieuwkomers zonder problemen werden geïntegreerd. “We praten vaak over ‘liefde delen’, over het blij zijn voor elkaar. Dat is een dynamiek die heel duidelijk aanwezig is op dit EK. Dat we zo’n grote pool met talent hebben, belooft veel goeds voor de toekomst van de ploeg.”

België speelt zondag de troostfinale tegen Duitsland. “We zijn bezig aan een buitengewone reeks podiumplaatsen in de Belgische sport. Het publiek is misschien meer gewoon, maar een medaille is niet te verwaarlozen”, besloot Charlier. De Belgen mikken op een achtste opeenvolgende medaille op een groot toernooi sinds de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.