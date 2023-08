Grote delen van Kenia tijdelijk getroffen door stroompanne

Elektriciteitsmaatschappij KPLC maakte vrijdagavond omstreeks 21.45 uur lokale tijd melding van een stroompanne in verschillende delen van het land. Onder meer hoofdstad Nairobi, maar ook Mombasa, Kisumu, Nakuru en Eldoret zaten zonder stroom, net als de Jomo Kenyatta luchthaven.

In een mededeling zaterdagmiddag klonk het dat de stroomvoorziening in de meeste plaatsen opnieuw in orde was, al zitten bepaalde wijken in de hoofdstad en in Mombasa nog steeds zonder elektriciteit.

Tegen 3 uur zaterdagochtend was de elektriciteitsvoorziening in de luchthaven hersteld. Wat de precieze gevolgen voor het luchtverkeer waren, is onduidelijk.