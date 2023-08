OPROEP. Zijn jullie al je hele leven buren van elkaar?

Willy Penders en Paula Maes, beiden 83 jaar, wonen al hun hele leven naast elkaar in de Mockstraat in Maastricht. “Er is al zo veel ellende op de wereld, je moet er zélf iets van maken,” verklaren ze hun hechte burenband.

Beter een goede buur dan een verre vriend. Het spreekwoord is op het lijf geschreven van Willy en Paula, twee Maastrichtse vrouwen die hun verhaal vertellen in de krant De Limburger. 83 jaar geleden werden ze geboren als buurmeisjes in de Mockstraat 46 en 48, vandaag wonen ze er nog steeds.

Hun levens verlopen opmerkelijk parallel. Wanneer ze hun mannen leren kennen, gaan Willy en Paula elk met hun echtgenoot boven hun ouders wonen, terwijl ze sparen voor een eigen woning. Maar dan wordt zowel Willy’s als Paula’s vader ziek en nemen ze de zorg voor hun rekening. Later verhuizen ze naar beneden terwijl hun moeders boven blijven wonen. Ze zullen 83 jaar lang in hun ouderlijk huis blijven wonen.

Onder druk

In de jaren zestig zet een jarenlange verbouwing bij Willy en de overlast die daarbij hoort hun relatie onder druk. Een paar jaar is er nauwelijks contact. Maar alles komt weer goed en vandaag zijn de twee nog steeds blij dat ze naast elkaar wonen. Op maandagmiddag houden ze ‘werkoverleg’ met koffie en wijn. Het geheim van hun goede burenrelatie? “Er is al zo veel ellende op de wereld, je moet er zélf iets van maken,” vindt Willy. “Zeker op onze leeftijd kun je elkaar nog hard nodig hebben.”

Voor een reportage zijn wij op zoek naar buren die net als Willy en Paula al hun hele leven met plezier naast elkaar wonen. Ben je zo iemand of ken je zulke buren, dan horen we het graag via onderstaand invulformulier.