Kajakker Artuur Peters plaatst zich voor de Olympische Spelen op het WK in Duisburg

Op het WK kajak in het Duitse Duisburg heeft Artuur Peters zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van volgend jaar. De krachtpatser uit Pelt werd zesde op de K1 1.000m.

In het kajak plaatst alleen de top zes van het WK zich voor Parijs 2024. Een zware opdracht, maar Artuur Peters (26) voldeed precies aan de voorwaarden met een zesde plaats in de A-finale.

Het goud was voor de Portugese topper Fernando Pimenta, die de Hongaar Adam Varga en de Duitser Jakob Thordsen versloeg. Peters werd op 3,5 seconde zesde door in de slotfase de Argentijn Vernice nog in te halen.

Later op de dag komt Peters opnieuw in actie in de halve finale van de K2 500m met Bram Sikkens. Ook Hermien Peters en Lize Broekx varen hun halve finale op die afstand.