Grote politie-actie aan de gang in en rond station Brussel-Zuid: dertigtal mensen opgepakt

Bij de politieactie aan het station van Brussel-Zuid is tot hiertoe al een dertigtal personen opgepakt. Dat meldt Sarah Frederickx, woordvoerder van de lokale politie Brussel-Zuid, zaterdagmiddag.

Vrijdag kondigden premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister Verlinden aan dat ze stappen zullen zetten om de veiligheid in het station te verhogen. Verhalen over druggebruik en overlast in de omgeving doen al geruime tijd de ronde.

© Bart Dewaele

Ongeveer honderd politiemensen zijn zaterdag aanwezig. Ook Securail en de gemeentediensten staan op post. Personeel van de gemeente Brussel is op dit moment bezig met het poetsen van het station. “Alles verloopt rustig”, meldt Frederickx nog.

Intussen zijn al ongeveer dertig personen opgepakt. Het gaat vooral om mensen die op kleine diefstallen werden betrapt of mensen die illegaal in het land verblijven. Een persoon is opgepakt omdat hij als ontsnapt geseind stond. Omstreeks 12.30 uur werden de opgepakte personen weggeleid.

De actie, die zaterdag om 10 uur begonnen is, loopt nog voort tot ‘s avonds. Morgen/zondag komt er geen gelijkaardige grootschalige actie, maar de lokale politie blijft wel, zoals al gebruikelijk was, met verhoogde aandacht patrouilleren in de stationsomgeving.

Minister Verlinden zal zaterdag omstreeks 14.45 uur langskomen in het Zuidstation om de politieagenten een hart onder de riem te steken.