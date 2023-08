Wout van Aert rolt concurrentie op in eerste gravelkoers en wint met negen minuten voorsprong

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zaterdag Houffa Gravel gewonnen, de Belgische manche voor de UCI Gravel World Series in Houffalize. Hij haalde het in zijn graveldebuut met erg ruime voorsprong na een lange solo.

Van Aert had na het super-WK in Glasgow een korte rustperiode ingelast, en reed in de 110 kilometer lange wedstrijd in Houffalize voor het eerst een echte gravelkoers. Toch koos hij niet voor een afwachtende tactiek in de zware tocht door de Ardennen: al vroeg in de koers reed hij alleen aan de leiding. Van Aert bouwde uiteindelijk een voorsprong van negen minuten uit. Trainingsvriend en veldrijder Daan Soete werd tweede, de Duitse oud-profrenner Paul Voss derde.

Met zijn overwinning heeft Van Aert zich ook meteen officieel geplaatst voor het wereldkampioenschap gravel van 8 oktober in het Italiaanse Veneto. Ook daar wil hij aan de start komen. Volgende week komt Van Aert terug in actie op de wegfiets: van 3 tot 10 september werkt hij de Ronde van Groot-Brittannië af, een rittenkoers voor de Pro Series. Die rijdt hij in de voorbereiding op het Europees kampioenschap later in september in het Nederlandse Drenthe.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA