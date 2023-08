Alle renners van Lotto Dstny starten in Renewi Tour en Vuelta: “Al valt het heengaan van Tijl De Decker ons allemaal heel zwaar”

Lotto Dstny zal zaterdag in Beringen toch de start nemen van de vierde en voorlaatste etappe van de Renewi Tour. De Belgische wielerploeg is in diepe rouw na het overlijden van renner Tijl De Decker. De 22-jarige De Decker werd eerder deze week aangereden op training en bezweek vrijdag aan zijn verwondingen. Ook in de Vuelta gaan alle Lotto-renners van start.