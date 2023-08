Fietsster (38) valt tegen wiel van tractor in Voeren: slachtoffer in kritieke toestand met heli naar ziekenhuis

Een 38-jarige vrouw uit Pepinster is zaterdagochtend levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Teuven. De fietsster viel bij het kruisen van een tractor en ze werd geraakt door het achterwiel van het landbouwvoertuig.

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur ’s morgen in de Gieveldstraat in Teuven. Een fietsster kruiste er een tractor en viel. De vrouw werd nog geraakt door het grote achterwiel. Het slachtoffer was er ernstig aan toe. Een ziekenwagen en een mug-helikopter werden ter plaatse gestuurd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis Citadelle in Luik gevlogen.

Politie Voeren deed de vaststellingen van het ongeval. De omstandigheden worden nog bekeken. De Gieveldstraat in Teuven is een flinke helling, met een stijgingspercentage van 5,4 procent.

