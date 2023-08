Ravage na botsing op E40: BMW rijdt in op bestelwagen vol bier, bestuurster raakt gewond

Op de E40 in Adinkerke kwam het in de nacht van vrijdag op zaterdag tot een zware aanrijding tussen twee voertuigen. Een BMW met Britse nummerplaten reed achteraan hard in op een bestelwagen met aanhangwagen die bier vervoerde. Beide wagens werden weggeslingerd. De vrouw in de BMW moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagnacht rond 3.25 uur op de E40 in Adinkerke op enkele kilometers voor de Franse grens. Een vrouw in een BMW 5-serie had te laat opgemerkt hoe een Roemeense bestelwagen die een aanhangwagen voort trok aan lage snelheid op de rechterrijstrook van de E40 reed. Net voor de afrit met Adinkerke knalde de vrouw aan aanzienlijke snelheid achteraan in op de aanhangwagen. Door de klap werden beide voertuigen weggeslingerd. (lees verder onder de foto)

De klap tussen beide voertuigen was hevig. — © jhm

Bestelwagen zwaar gehavend

Dankzij de automatische noodassistentie in de BMW werden de hulpdiensten snel verwittigd. Zowel de brandweer, medische hulpdiensten als de snelwegpolitie gingen ter plaatse. De vrouw was op eigen kracht uit haar wagen geraakt en was compleet overstuur. Ze werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door de botsing waren de airbags in haar wagen afgegaan en liep het voertuig vooraan flinke schade op. Door de impact werd de Roemeense bestelwagen weggeslingerd. Het voertuig liep erg zware schade op en verloor onder meer twee wielen. Alle ruiten van de bestelwagen waren gebarsten en het koetswerk raakte verwrongen. De brandweer moest de wagen tegen het kantelen stutten. De bestelwagen was geladen met bier dat deels op de snelweg terecht kwam.

De brandweer had een flinke klus om alle brokstukken op te ruimen. Beide voertuigen werden na afloop door de takeldienst weg gehaald. Door het ongeval moest het verkeer een tijdlang over de pechstrook rijden.