Twee doden bij verkeersongeval in Waalse Quaregnon

Twee mensen zijn zaterdagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Quaregnon, vlak over de Vlaamse grens in de provincie Henegouwen. Dat is vernomen van burgemeester Damien Jenart.

Een motorrijder die iets voor 7 uur vanochtend in de richting van Boussu reed, kwam op een kruispunt in botsing met een auto die vanuit de richting van Baudour kwam. De motorrijder en zijn passagier, twee twintigers, kwamen daarbij om het leven. Een onderzoek is opgestart naar de precieze omstandigheden van het ongeval.

“We hebben het motorgeluid gehoord van een rijdende brommer en dan een luide knal”, aldus een buurtbewoonster aan Sudinfo. “We hoorden hoe de auto nog probeerde remmen maar het was te laat”. Volgens de getuige waren de hulpdiensten snel ter plaatse maar was het al te laat.

De burgemeester van Quaregnon, Damien Jenart, reageerde zichtbaar geëmotioneerd toen hij gecontacteerd werd door de Waalse krant. “Het gaat om twee jonge mensen. Het is dramatisch. Ik kreeg er koude rillingen van”, aldus de burgemeester. Het zou gaan om een jongere geboren in 1997, de andere is van 2000.