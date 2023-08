Afghaanse jongen (17) is buiten levensgevaar na steekpartij op kermis in Sint-Truiden: daders spoorloos

De 17-jarige Afghaanse jongen die vrijdagavond werd neergestoken op de kermis van Sint-Truiden, werd naar het Jessa Ziekenhuis in Hasselt overgebracht. Doordat het lemmet in zijn bil is gestoken, werden geen vitale organen geraakt. Het onderzoek naar de daders wordt voortgezet.

© Dirk Selis

“Het zou gaan om een Afghaanse jongen van zeventien jaar oud”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v). “Hij is gisterenavond overgebracht van het Sint-Trudo Ziekenhuis naar het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Gelukkig is hij buiten levensgevaar, hij werd in zijn bil gestoken waardoor er geen vitale organen geraakt werden.”

© Dirk Selis

Of de jongen een bewoner is van Fedasil Sint-Truiden is op dit moment nog onduidelijk. “We weten het eerlijk gezegd niet”, klinkt het bij Fedasil. “We zijn het op dit moment aan het uitzoeken.” Ook van de daders is weinig geweten. “De Afghaanse gemeenschap is erg gesloten en dat bemoeilijkt het onderzoek”, zegt politiewoordvoerder Evi Lennertz. “Maar desondanks loopt het onderzoek verder.”