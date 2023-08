Daniel Ricciardo breekt hand bij crash: “Ik moest kiezen tussen Piastri of de muur”

F1-rijder Daniel Ricciardo is voor onbepaalde tijd out door een handbreuk, opgelopen bij een crash in de trainingen in Zandvoort. “Ik moest kiezen: Piastri rammen of de muur.”

De comeback van Daniel Ricciardo heeft maar twee races geduurd. Na geslaagde optredens met AlphaTauri in Boedapest en Spa, waar hij de ontslagen Nyck de Vries mocht vervangen, is de 34-jarige Australiër out met een handblessure. Danny Ric stootte in de Hugenholtzbocht op zijn landgenoot Oscar Piastri, die seconden daarvoor in zijn eentje gecrasht was.

Ricciardo: “Ik was al in de bocht en toen zag ik Piastri staan. Het was ofwel hem rammen, ofwel de muur. Toen ik de muur raakte, had ik niet genoeg tijd om mijn handen terug te trekken van het stuur. De terugslag raakte mijn hand. Dit is pure pech en heel frustrerend, maar ik probeer zo snel mogelijk terug te keren. Maar ik wil ook op de juiste manier herstellen, zodat ik sterk en competitief kan terugkeren.”

Middenhandsbeentje

AlphaTauri bevestigt dat in het ziekenhuis gebleken is dat Ricciardo een metacarpale fractuur heeft opgelopen, oftewel een breuk in een middenhandsbeentje van zijn linkerhand. Meestal betekent dat vier tot vijf weken gips. In de paddock valt te horen dat Ricciardo in Spanje geopereerd wil worden door dokter Xavier Mir, die veel MotoGP-racers als patiënt heeft. Hij behandelde voor de start van het seizoen ook Lance Stroll, die na een val met de fiets toch klaar geraakte voor de eerste race in Bahrein.

Liam Lawson. — © Red Bull

Lawson valt in

De F1 heeft nu tien races in veertien weekends op het programma staat. Dat betekent dat Ricciardo haast zeker meerdere wedstrijden zal missen. Hij wordt in Zandvoort vervangen door Liam Lawson, de Nieuw-Zeelandse testrijder van Red Bull.

De 21-jarige Lawson staat momenteel tweede in de Japanse Super Formula en was vorig jaar derde in de F2. In 2021 werd hij bijna kampioen in de DTM. Vanop pole werd hij in de eerste bocht van de slotrace van de baan geramd door de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde. Op een nat Zandvoort (zaterdagochtend althans) en met slechts één vrije training zal hij in moeilijke omstandigheden zijn F1-debuut maken.