Weersvoorspellingen zorgen voor sprankeltje hoop in Griekenland waar vuur blijft woeden

Acht dagen al brandt het in het noordoosten van Griekenland. Maar de weersvoorspellingen brengen mogelijk goed nieuws: er is regen op komst. Al wordt er ook gevreesd dat blikseminslagen voor nieuwe vuurhaarden kunnen zorgen.

Acht dagen na de uitbraak van de bosbranden in het noordoosten van Griekenland blijft het vuur woeden in het bosrijke gebied aan de Grieks-Turkse grens. Ook in andere plaatsen in het land blijft de brandweer zaterdag in de weer.

De weersvoorspelling biedt echter een sprankeltje hoop. Dit weekend zou het in het centrum van het land en ook in hoofdstad Athene regenen. Al zorgden blikseminslagen al voor nieuwe vuurhaarden, ditmaal in de kuststad Vari.

Nog voordat de branden in het noordoosten van het land volledig geblust zijn, zijn experten al gestart met het opmeten van de schade. Volgens de Griekse krant Kathimerini werd in het gebied rond de grensrivier Evros reeds 74.000 hectare in de as gelegd, waarvan 13.000 hectare in het nationaal park van Dadia. Dadia vormt een belangrijke nestplaats voor roofvogels en gieren, gevreesd wordt dan ook dat velen van hen in de vlammen vergingen. De experts denken dat de natuur decennia nodig zal hebben om helemaal te herstellen, als dat al ooit zal gebeuren.