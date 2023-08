Grootste jacht in halve eeuw op Monster van Loch Ness gaat van start

De meest omvangrijke jacht sinds een halve eeuw op het Monster van Loch Ness gaat zaterdag van start. In het gelijknamige meer in de Schotse Hooglanden zou volgens de overleveringen een mysterieus dier leven, dat onder de koosnaam Nessie wereldberoemd werd.

Met zijn 36 kilometer lengte en 240 meter diepte is Loch Ness het grootste zoetwatermeer van het Verenigd Koninkrijk. Sommigen hebben geopperd dat in dit meer een prehistorisch reptiel zou leven.

De expeditie wil zaterdag vaststellen of er echt een mysterieus dier leeft in dit Schotse meer. Daarvoor wordt geavanceerde apparatuur gebruikt zoals drones met thermische scanners, infrarood onderwatercamera’s en een speciale onderwatermicrofoon.

Hoax

De vroegste schriftelijke vermelding van het wezen dateert uit 565 na Christus in een biografie van een Ierse monnik. In latere jaren werd Nessie ook onderwerp van grappenmakers. Een beroemde foto die in 1934 van het monster gemaakt was, bleek een hoax.

De wetenschap acht het voor onmogelijk dat er in het meer een nog onontdekte, grote diersoort leeft. Al vaker hebben verschillende expedities in Loch Ness naar het monster gezocht, maar nog nooit wat gevonden.

Maar het publiek sloot Nessie in het hart. Het Monster van Loch Ness is bovendien goed voor de Schotse economie, met jaarlijkse miljoeneninkomsten dankzij toerisme.