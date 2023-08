Bart Peeters “breekt wereldrecord huwelijksaanzoeken” tijdens Maanrock

Nadat er donderdag al een geslaagde prelude was op enkele zijpodia ging Maanrock vrijdag van start op volle kracht. De regen was een spelbreker en zorgde voor een rustige start. Later op de avond lokten Admiral Freebee en Bart Peeters wel veel volk naar het centrum van Mechelen. En die laatste had wel een heel bijzondere taak. Tijdens zijn optreden volgde het ene huwelijksaanzoek na het andere.

Zowel aan het hoofdpodium op de Grote Markt als aan het Feestpodium op de IJzerenleen stroomden de festivalgangers met mondjesmaat toe. Met namen als Admiral Freebee en Bart Peeters liep de Grote Markt later op de avond wel goed vol. Ook op de IJzerenleen kwam het feestje wat later op gang dan gewoonlijk. Waar het wel meteen vol liep was op het Cultuurplein. In een mum van tijd waren alle stoelen bezet met liefhebbers van klassieke muziek. Het Mechelse orkest Casco Phil speelde er een thuismatch. Met een mix van bekende en minder bekende klassieke melodieën konden ze duidelijk heel wat mensen bekoren. Bij momenten kon je een speld horen vallen op het Cultuurplein, zeker toen soliste Carole-Anne Rousel op een prachtige manier een aria vertolkte. Ook dat is Maanrock.

Ondanks de regen was er toch behoorlijk wat volk naar de Grote Markt afgezakt. — © Leen Van de Sande

Op de Grote Markt zorgden de aanstekelijke beats van de Brusselse Chibi Ichigo ondertussen voor de eerste danspasjes. Gelukkig was de regen ondertussen verdwenen.

Chibi Ichigo zorgde voor aanstekelijke beats en leuke danspasjes. — © Leen Van de Sande

In de Sint-Mettetuin was er de Moes. Een aantal DJ’s probeerden er daar de sfeer in te brengen. Aanvankelijk waren er ook daar slechts weinigen die de regen trotseerden, later werd het er gezellig druk. De Speelplaats aan de Botermarkt was de place to be voor de liefhebbers van elektronische muziek. Het is een van de meest recente podia van het Mechels stadsfestival, maar het kon van bij het begin op een trouw publiek rekenen. Ten slotte is er nog de gezellige tuin van Het Moreelshuis waar de mensen van Sjarabang voor een gevarieerd programma zorgen in een sfeervolle omgeving. In tegenstelling tot de grote podia liep het daar vrijdagavond behoorlijk vol.

Huwelijksaanzoek

Een van de hoogtepunten van de avond was toch wel het huwelijksaanzoek tijdens het optreden van Bart Peeters en De Ideale Mannen.

Op een gegeven moment pauzeert Bart Peeters zijn act en zoekt hij Dieter in het publiek, wanneer hij de microfoon doorgeeft, wordt al snel duidelijk wat er aan de hand is. “Ellen, de liefde van mijn leven”, zegt Dieter. “Ik ga je vandaag ten huwelijk vragen.” Zo gezegd, zo gedaan en onder luid applaus en met tranen in de ogen zei Ellen zonder een moment twijfel ‘ja’. Het koppel kreeg vervolgens naast Bart Peeters op het podium al een voorproefje van hun openingsdans.

Dieter en Ellen. — © Maanrock

Maar plots volgden er nog zeven partners die een poging waagden en hun geliefde ten huwelijk vroegen. Het was een avond vol liefde en de zeven koppels werden mee op het podium geroepen waar ze een persoonlijke felicitatie kregen van de zanger. “Het record huwelijksaanzoeken is hier gebroken”, grapt hij nog.

Het publiek zakte dan maar met mondjesmaat af naar de eerste dag van Maanrock, de honderden vrijwilligers van de M-crew waren wel trouw op post. Ook de regen kon hun enthousiasme niet temperen.

© Leen Van de Sande

© Leen Van de Sande