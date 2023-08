Yanina Wickmayer moet strijd staken in laatste kwalificatieronde van US Open

In de derde kwalificatieronde moest Wickmayer, het derde reekshoofd, de strijd al na 22 minuten staken. Ze stond op dat moment 1-3 in het krijt tegen de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 203).

Wickmayer liep in de aanloop naar de US Open een rugblessure op, waardoor ze ook al moest afhaken tijdens een toernooi in Praag en haar voorbereiding niet optimaal verliep.

De Belgische voegt zich zo dus niet bij Elise Mertens (WTA 32) en de afscheidnemende Maryna Zanevska (WTA 113) op de hoofdtabel. Greet Minnen (WTA 98) speelt morgen haar derde en laatste kwalificatieronde.

De 33-jarige Wickmayer keerde vorig jaar terug in het circuit nadat ze voor het eerst mama was geworden. In haar eerste tennisleven bereikte ze op de US Open al eens de halve finales, in 2009.

Joris De Loore staat op een zege van hoofdtabel

Joris De Loore (ATP 174) heeft zich well geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde voor de US Open. Tegen de Amerikaan Maxime Cressy (ATP 114) won de Bruggeling in drie sets met 6-7 (11/13), 6-2 en 7-6 (11/9). De partij duurde drie uur en vijftien minuten.

Voor een plaats op de hoofdtabel moet De Loore de strijd aangaan met de Amerikaan Nicolas Moreno De Alboran (ATP 130). De Loore, 30, haalde nog nooit in zijn loopbaan de hoofdtabel van een grandslamtoernooi.

“Ik denk dat ik een heel goede wedstrijd heb gespeeld, van begin tot einde”, vertelde De Loore aan Belga. “Het was geen gemakkelijke tegenstander om tegen te spelen, want hij serveert erg goed, is agressief en je krijgt weinig ritme. Ik moest aanklampen en dat lukte. In de tiebreak probeerde ik rustig te blijven en me te concentreren op mijn opslag. Dat werkte heel goed en ik speelde een ongelofelijke tiebreak. En ik denk dat mijn doortastende, winnende attitude zijn vruchten heeft afgeworpen.”

De Loore is op de US Open op zoek naar zijn eerste plaats op de hoofdtabel, nadat hij eerder al twee keer de laatste horde net niet kon nemen (Wimbledon en US Open 2017). Voor een plaats in het hoofdtoernooi moet hij het opnemen tegen de 26-jarige Amerikaan Nicolas Moreno De Alboran (ATP 130). “Kwalificatie zou natuurlijk fantastisch zijn, maar er moet nog een wedstrijd gespeeld worden. Ik ken mijn tegenstander niet zo goed, dus ik zal moeten vissen naar informatie”, besluit De Loore.