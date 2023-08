Mede-aangeklaagde in rechtszaak Trump moet in gevangenis blijven

Een van de mede-aangeklaagden in de rechtszaak tegen voormalig president Donald Trump wegens verkiezingsfraude moet achter de tralies blijven. Harrison Floyd had de rechter verteld dat hij zich geen advocaat kon veroorloven en zijn borg werd geweigerd.

Floyd zei dat het tussen de 40.000 en 100.000 dollar (omgerekend tussen de 37.000 en ruim 92.000 euro) kostte om een advocaat in te huren en naar de staat Georgia te laten vliegen. “Ik kan me geen advocaat veroorloven voor zoiets als dit”, zei hij tegen de rechter. Hij voegde eraan toe dat hij zijn familie niet in de schulden wilde steken. De rechter zei dat Floyd een advocaat kon inhuren of zichzelf kon vertegenwoordigen.

Het was niet meteen duidelijk waarom Floyd geen pro deo advocaat kon krijgen. Over het algemeen moeten aangeklaagden voldoen aan bepaalde financiële vereisten om in aanmerking te komen.

Momenteel verblijft Floyd in Fulton County Jail in Atlanta. Deze gevangenis wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzocht wegens slechte leefomstandigheden. Floyd hield vol dat hij niet vluchtgevaarlijk was, maar hem werd verteld dat de rechter uiteindelijk over zijn borg zou beslissen.

Trump wordt in Georgia met achttien medeverdachten strafrechtelijk vervolgd voor pogingen zijn nederlaag teruggedraaid te krijgen na de presidentsverkiezingen van 2020. Floyd wordt ervan beschuldigd te hebben deelgenomen aan een plan om een verkiezingsmedewerker valselijk te laten toegeven dat hij stemfraude heeft gepleegd.

Trump en zeventien anderen hebben hun borgsommen inmiddels betaald.